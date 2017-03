Algérie: Ligue 1 Mobilis (22e journée) - L'ES Sétif confirme, la JS Kabylie sombre

Alger — L'ES Sétif, large vainqueur du RC Relizane (3-1) a creusé l'écart à cinq points sur son dauphin l'USM Bel-Abbès, vendredi en ouverture de la 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, marquée également par la large victoire du MO Béjaïa contre la JS Kabylie (3-0) dans le derby de la Kabylie.

L'Aigle noir, pourtant sur une très bonne lancée depuis le retour du coach Kheïredine Madoui, a commencé par se donner une belle frayeur, en concédant l'ouverture du score devant Zidane (10'), avant de se ressaisir en 2e mi-temps et de l'emporter finalement (3-1), grâce notamment à Khouthir-Ziti (49'), Tembeng (61') et Aït-Ouamar (64').

Un succès qui permet à l'ESS de rester en tête du classement, avec 41 points, en attendant de connaître les résultats de ses concurrents directs pour le leadership, notamment, l'USM Bel-Abbès, qui se déplace samedi chez la JS Saoura, et surtout le MC Alger et l'USM Alger, qui s'affrontent également samedi dans le grand derby algérois.

La JS Kabylie, mal inspirée depuis l'entame de la saison, tant à domicile qu'à l'extérieur, a pris une véritable déculottée chez la lanterne rouge, le MO Béjaïa, ayant remporté ce derby kabyle (3-0), grâce notamment à Belkacemi (56') et Benmellouka (67'), au moment où le 3e but a été inscrit contre son camp par le défenseur Koussaïla Berchiche (87').

Une victoire de prestige pour la Soummam, mais surtout d'espoir pour les Crabes, qui se relancent de plus belle dans la course au maintien, car ne comptant plus que cinq longueurs de retard sur le premier club non relégable, le CS Constantine, tout en ayant deux matchs en retard.

A la JSK, en revanche, plus rien ne va. Le club reste avant dernier du classement, avec 18 points.

Les Canaris comptent trois matchs en retard, certes, mais leur incapacité à engranger des points, même à Tizi-Ouzou, n'est guère rassurant.

Un passage à vide que semble traverser même le MC Oran, ayant échappé de justesse à la défaite à domicile face au CA Batna.

Le match s'est soldé par nul vierge, mais la faute au défenseur batnéen Réda Babouche, ayant raté un penalty à la 50e minute et qui aurait pu offrir au club des Aurès une précieuse victoire en déplacement.

Le CAB se contente ainsi de la 11e place, avec 22 points, au moment où le club d'El Hamri rétrograde à la 5e place, avec 31 unités.

Les autres matchs de cette 22e journée sont prévus samedi, avec à l'affiche un duel au sommet entre l'USM Alger et le MC Alger qui s'affrontent à partir de 17h45 au stade du 5-Juillet.

Le DRB Tadjenanet recevra l'USM Harrach et le CR Belouizdad sera en déplacement chez les Sanafir du CS Constantine.

Le NA Hussein Dey accueillera l'Olympique Médéa, et la JS Saoura l'USM Bel-Abbès.

Football / Ligue 1 Mobilis (22e journée) : résultats partiels et classement

Résultats partiels et classement provisoire du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, à l'issue des matchs de vendredi, pour le compte de la 22e journée :

Vendredi :

MC Oran - CA Batna 0-0

ES Sétif - RC Relizane 3-1

MO Béjaia - JS Kabylie 3-0

Samedi 4 mars :

A Alger (5-Juillet 1962) : USM Alger - MC Alger (17h45)

A Tadjenanet : DRB Tadjenanet - USM Harrach (15h00)

A Constantine : CS Constantine - CR Belouizdad (16h00)

A Alger (20-Août 1955): NA Hussein Dey - Olympique Médéa (17h00)

A Béchar : JS Saoura - USM Bel-Abbès (18h00)

Classement Pts J

1). ES Sétif 41 21

2). USM Bel-Abbès 36 21

3). MC Alger 34 19

--). USM Alger 34 20

5). MC Oran 31 21

6). Olympique Médéa 29 20

--). NA Hussein Dey 29 20

8). JS Saoura 28 20

9). USM El Harrach 27 21

10). CR Belouizdad 26 20

11). CA Batna 22 21

12). CS Constantine 21 21

13). DRB Tadjenanet 20 20

--). RC Relizane 20 20

15). JS Kabylie 18 19

16). MO Béjaïa 16 20.