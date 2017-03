Maroc: Une exposition célébrant "100 portraits de femmes marocaines" à Rabat

Une exposition célébrant "100 portraits de femmes marocaines" se tiendra du 8 au 18 mars à la Galerie Bab Rouah à Rabat, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. L'exposition intitulée "100" et dont le vernissage coïncidera avec la date emblématique du 8 Mars, intervient à l'initiative de la productrice et ancienne animatrice de télévision Nadia Larguet pour rendre hommage aux femmes marocaines ayant participé à l'évolution du Maroc.

"Ces femmes sont de plus en plus visibles et tiennent fièrement leur place dans le paysage économique du pays, chacune à son niveau, relèvent, dans un communiqué, les initiateurs de cet évènement organisé avec le soutien du ministère de la Culture.

Parité oblige, Nadia Larguet a fait appel à deux photographes hommes, Khalil Nemmaoui et Luca Coassin, et à deux photographes femmes, Deborah Benzaquen et Zoulikha Bouabdellah, pour capturer le regard des cent femmes actives célébrées dans le cadre de l'exposition.

Un livre d'art tiré de l'exposition sera présenté au Salon du livre de Paris (24 au 27 mars) avec des textes signés Yasmine Belmahi et Hicham Houdaïfa. Bien connue du public comme animatrice des émissions Entr'Act et Bande à part, mais aussi comme productrice, Nadia Larguet propose régulièrement, depuis quelques années, des projets "coup de cœur". Après la série TV Diasporama, le livre Entr'act (préfacé par Gad Elmaleh) et le court-métrage Black Screen, Larguet plonge dans le monde de la photographie avec cette exposition consacrée aux femmes du Maroc.