Afrique: M2M Group obtient le statut Casablanca Finance City

La multinationale marocaine et l'opérateur global de l'ère digitale, M2M Group, a annoncé lundi avoir obtenu le statut Casablanca Finance City (CFC), lui permettant de consolider sa position de partenaire technologique majeur du secteur de la finance au Maroc et en Afrique, rapporte la MAP.

Ce statut permettra également à M2M Group de conforter son leadership technologique et son expertise mondiale reconnue dans la conduite et l'industrialisation des projets de transformation digitale des secteurs de l'eGov, de la banque et de la mobilité, indique le Groupe dans un communiqué.

Il permettra également d'accélérer l'intégration de sa filiale NAPS au sein du paysage financier national et de renforcer le développement de son modèle économique innovant à travers les pays de l'Afrique, dotant le Maroc d'une nouvelle vitrine internationale dans les domaines de l'inclusion financière et de la promotion des services eGov, relève le communiqué.

En vertu de ce statut, le groupe pourra confirmer le secteur de l'économie digitale, aux côtés de la banque, de l'assurance et des télécoms en tant qu'axe emblématique de l'action du Maroc en faveur de la coopération et du développement social et économique en Afrique, tel que inscrit dans la vision de Casablanca Finance City.

En rejoignant ce hub économique et financier de premier plan, M2M Group conforte son positionnement au sein de la stratégie nationale pour un développement régional intégré, au service du rayonnement du Maroc en Afrique et dans le monde, souligne le communiqué.

M2M Group devient ainsi, selon la même source, le premier opérateur du secteur de la technologie à rejoindre la plateforme panafricaine CFC, aux côtés de près de 80 multinationales et 30 opérateurs bancaires et économiques marocains ayant opté pour ce statut.