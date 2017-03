Algérie: Coupe nationale militaire de boxe à Guelma - La 5ème RM remporte le trophée

Guelma — L'équipe de la cinquième région militaire chahid "Zighoud Youcef" a remporté vendredi la coupe nationale militaire de boxe de la saison sportive 2016-2017, organisée à l'école des sous-officiers de l'intendance "Sadik Bourideh" de Guelma.

Les pugilistes de la 5ème RM ont décroché la première place avec cinq (5) médailles en or, une (1) médaille en argent et une (1) en bronze.

La deuxième place a été décrochée par la 1ère RM qui a récolté deux (2) médailles d'or, trois (3) en argent et deux (2) en bronze.

La 4ème RM et le commandement de la garde républicaine partagent la troisième place avec une (1) médaille en or et trois (3)en bronze.

Cette compétition entamée le 27 février dernier organisée par le service régional des sports militaires de la 5ème RM avec la participation des arbitres de la Fédération algérienne de boxe a été marquée par une organisation "excellente" et un "haut niveau compétitif", selon les techniciens présents à ces joutes.

Au cours de la cérémonie de clôture de cette coupe, le sélectionneur national de l'équipe nationale militaire de boxe militaire, Brahim Béjaoui a déclaré à l'APS que cette compétition, où le challenge était "rude" a permis de découvrir de nouveaux boxeurs qui vont renforcer l'équipe nationale militaire qui s'est fixée pour objectif, le podium de la prochaine coupe d'Afrique.

De son côté, l'entraîneur de l'équipe de boxe de la 5ème RM, Kenzi Abdelhadi a estimé que le niveau des combats disputés était "très élevé", signalant que parmi les boxeurs qui ont pris part à cette compétition, plusieurs d'entre eux, ont participé également aux compétitions militaires, mondiales, africaines et arabes.

La coupe nationale militaire de boxe a vu la participation de 92 pugilistes dans dix (10) catégories de poids allant des moins de 49 kg aux plus de 91 kg issus de seize (16) équipes représentants entre autres, les six régions militaires, les commandements de forces aériennes et maritimes, la gendarmerie nationale, la garde républicaine et les forces de la défense aérienne territoriales.

La coupe nationale militaire de boxe de la saison sportive 2016-2017, organisée, durant la période allant du 27 février au 3 mars a été clôturée par une cérémonie de remise de trophée et des médailles aux vainqueurs.