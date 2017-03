Cameroun: Minpostel - Les dames exposent leur savoir-faire

Le stand de toutes les attractions était celui de la gastronomie. Pendant plus d'une heure, il n'a pas désempli. C'est que les femmes ont usé de toutes leurs ruses pour aguicher leurs invités. Sur des tables bien dressées, elles ont exposé leurs talents culinaires. Ici et là, des plats de « sanga », de gibier, de « eru » ou encore de « Ndjama Ndjama » ou des mets de pistache, d'arachide ont eu du succès. Le tout servi dans un décor qui n'a laissé personne indifférent. Après cette première étape, place sera donnée le 6 mars prochain à une table ronde avec pour thème : « Promouvoir l'accès des femmes aux technologies et aux pratiques innovantes : un défi pour les femmes du Minpostel ».

C'est par une journée portes-ouvertes que les dames du ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel) ont ouvert le bal des activités relatives à la célébration de la Journée internationale de la femme hier à Yaoundé. A l'occasion, l'esplanade avant de ce département ministériel a épousé les allures d'une minifoire d'exposition-vente. Réunies autour de l'association « La tutelle », les femmes du Minpostel ont dévoilé leur savoir-faire culinaire et artistique. Dès l'entrée, de la foire c'est un stand de bijoux qui attire des curieux. Des colliers, aux bracelets en perles en passant par d'autres accessoires fabriqués à base du bois ou du tissu pagne, le visiteur avait l'embarras du choix.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.