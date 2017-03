Afrique: S.M le Roi visite le chantier du PDA de Locodjro en Côte d'Ivoire

Le Souverain examine l'état d'avancement du projet du Grand Lahou

S.M le Roi Mohammed VI et le vice-Président ivoirien sur le chantier du PDA de Locodjro.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI accompagné du vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Daniel Kablan Duncan, a visité, jeudi, le chantier du point de débarquement aménagé (PDA) de Locodjro (commune Attécoubé, Abidjan Nord), et examiné l'état d'avancement de celui en cours de réalisation au Grand Lahou (150 kilomètres à l'Ouest d'Abidjan).

Le suivi personnel par le Souverain de l'état d'avancement de ces projets reflète l'engagement Royal permanent en faveur de l'amélioration des conditions de vie des citoyens africains, de la lutte contre la pauvreté et la précarité, et sa détermination à promouvoir la coopération et l'amitié maroco-ivoiriennes, pour en faire un modèle de partenariat Sud-Sud, fort et agissant.

Véritables pôles de développement socio-économique, les futurs points de débarquement de Locodjro et du Grand Lahou participeront, sans nul doute, au redressement du secteur de la pêche artisanale, à travers l'organisation et l'encadrement de la profession, la valorisation et l'amélioration de la qualité du produit, et la promotion des conditions de vie et de travail des pêcheurs artisans, des mareyeuses, des sécheuses et fumeuses de poisson.

Ils permettront également la création de nouveaux postes d'emploi, l'optimisation des performances économiques de la pêche artisanale, l'augmentation des revenus des bénéficiaires (plus de 7.000 personnes), ainsi que l'amélioration des conditions sanitaires et hygiéniques, l'objectif étant un développement humain, durable et intégré.

Financés par la Fondation Mohammed VI pour le Développement durable, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, avec la facilitation d'Attijariwafa bank, ces deux projets (56,5 millions de dirhams) disposeront de structures et d'équipements appropriés, répondant aux normes internationales, notamment des halles aux poissons, des fabriques de glace, des chambres froides, des espaces de découpe, de nettoyage, de fumage et de stockage de poisson, ainsi que des antennes médicales, des garderies pour les enfants des femmes bénéficiaires.

Symbole d'une coopération Sud-Sud réussie, ces projets traduisent la volonté sans faille du Maroc d'accompagner le développement économique et social que connait la République de Côte d'Ivoire, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant.

Ils illustrent également le choix opéré par le Royaume d'approfondir davantage ce type de partenariat via la diversification et l'élargissement des champs de coopération, ainsi que la mise en œuvre d'instruments novateurs permettant au Royaume de partager avec les pays africains frères l'expertise singulière qu'il a acquise dans des secteurs porteurs de richesses et d'emplois.

A noter dans ce cadre, que trois points de débarquement aménagés similaires sont en cours de réalisation, dont deux à Conakry en République de Guinée (PDA de Temenitaye, PDA de Bonfi) et un à Dakar au Sénégal «PDA de Soumbedioune».