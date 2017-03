Congo-Kinshasa: Rassemblement - Olenghankoy intronisé président du Conseil des Sages!

C'est à l'issue d'une décision lue par Bruno Tshibala hier, vendredi 3 mars 2017, au siège des Fonus à Kasa-Vubu que l'information a été officialisée.

Alors que l'opinion avait appris la veille, que Pierre Lumbi a eu à être établi à ce poste, un bloc du Rassemblement a, quant à lui, dit porter Joseph Olenghankoy, au regard de son combat politique au sein de l'Opposition, Président du Conseil des Sages et de droit, Président du Comité National de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre. Il faut dire que Bruno Tshibala qui animait cette conférence de presse, soutient l'hypothèse selon laquelle, la désignation de Félix Tshisekedi et de Pierre Lumbi comme Président Exécutif et Président du Conseil des Sages est nulle et de nul effet. Aussi, la restructuration du Rassemblement est-elle, à son avis, irrégulière puis qu'Il y aurait eu vice de la procédure. Cette frange du Rassemblement souligne, en outre, que ceux qui ont pris part à la réunion désignant Félix et Lumbi n'ont pas tenu compte des vrais critères.

Plusieurs figures politiques du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales acquises au Changement ont désigné, par consensus, Joseph Olenghankoy comme Président du Conseil des Sages. La grande cérémonie a eu lieu au siège des Fonus, dans la commune de Kasa-Vubu à Kinshasa, le vendredi 3 mars 2017. Parmi les personnalités qui ont adhéré à cette désignation, il y a, entre autres, Bruno Tshibala de l'UDPS, les membres de la Dynamique de l'opposition aile Kiakwama, Ingele Ifoto, Eva Mwakasa, Freddy Matungulu, Tshibangu Kalala, Fiyou Ndondoboni, Oscar Lungendo, Gilbert Kiakwama pour ne citer que cette série-là.

«Ayant examiné ... le Rassemblement décide que Monsieur Joseph Olenghankoy Mukundi, membre originaire du Conseil des Sages du Rassemblement établi à Genval, et délégué au dialogue inclusif conduit par la CENCO, est désigné par consensus, Président du Conseil des Sages du Rassemblement et de droit, président du Conseil National de Suivi de l'Accord », a déclaré Bruno Tshibala, porte-parole du Rassop.

Aussi, faut-il le rappeler, ledit porte-parole du Rassemblement et le Président du Conseil des Sages désigné, sont chargés de notifier la décision au Chef de l'Etat, Joseph Kabila, à la CENCO ainsi qu'aux parties prenantes aux discussions directes. En ce qui concerne la désignation de Félix Tshisekedi et de Pierre Lumbi Okongo, Bruno Tshibala n'est pas allé par le dos de la cuillère. A l'en croire s : «ces désignations ne sont pas conformes aux prescrits de l'acte d'engagement et de la déclaration de Genval (Belgique) du 10 juin 2016, fondateur de notre regroupement politique. Pour ces raisons, nous, membres du conseil des sages du Rassemblement, ici, présents considérons de nul et nul effet». Et de poursuivre que : « ces nominations sont les fruits d'une prétendue restructuration illégale, irrégulière, frisant un coup de force monté et manqué au moment où la dépouille mortelle de notre président Etienne Tshisekedi wa Mulumba n'a même pas encore été inhumée». Les raisons qui ont milité en faveur de la désignation de Joseph Olenghankoy sont notamment, l'ancienneté et la constance dans le combat politique au sein de l'Opposition, la forte personnalité, le fait qu'il soit reconnu comme un défenseur reconnu des valeurs et des idées prônées par Etienne Tshisekedi wa Mulumba, sa capacité de mobilisation des masses populaires pour la défense de la démocratie et l'Etat de droit, sa crédibilité dans l'opinion nationale, etc.