Congo-Kinshasa: A bas les querelles !

opinion

A Genval, l'objet visé à la Fondation du Rassemblement, du vivant de Tshisekedi wa Mulumba, fut de se mettre ensemble, d'aller aux élections et de les remporter, pour arracher l'alternance démocratique en RD. Congo.

Mais, qu'est-ce qui arrive au Rassemblement ? La question est d'actualité. Et, avec ferveur, des langues se délient depuis près de 48 heures pour piper qui un mot, qui une analyse sur la situation qui prévaut dans ce qui est considéré comme la plus grande plateforme politique de l'Opposition au Congo-Kinshasa. Tout part du décès et puis, de la problématique de la succession d'un homme : Etienne Tshisekedi Wa Mulumba. La nécessité de régler la question du remplacement du lider maximo est devenue incontournable suite aux enjeux découlant du face-à-face CENCO-Kabila du 20 février dernier.

Mais, dans les détails du modus operandi se cachait, hélas, le diable comme le dit si bien un adage séculier. Deux blocs se sont créés. Celui des tenants de la restructuration menée par le tandem G7-Udps et, d'autre part, le groupe convaincu qu'il ne faille pas changer les choses. Finalement, les querelles byzantines suite à la conquête du strapontin de Tshisekedi bipolarise, de façon pernicieuse, le Rassemblement. A tout dire, le démon du partage des postes pointe, subrepticement, son nez.

Alors que Félix Tshisekedi est intronisé nouveau Président exécutif et Pierre Lumbi est, lui, désigné pour coiffer le conseil des sages, des voix s'élèvent pour crier à une flagrance. Et, les frondeurs, depuis hier, ont eux aussi, bombardé Joseph Olenghankoy comme président du conseil des sages, rejetant ainsi toute sorte de restructuration jugée, à leur avis, inopportune. Même si, visiblement, jusque-là, c'est Félix qui semble avoir reçu le quitus des évêques catholiques qui lui ont remis la lettre de Feu son père, une question perdure.

Face au bicéphalisme qu'affiche le Rassemblement, quelle sera l'opinion des autres parties prenantes aux discussions directes de la CENCO ? Allusion faite, ici, à la Majorité Présidentielle. S'il n'y a point de réconciliation entre les ténors du Rassemblement, va-t-elle en a adouber un comme véritable interface pour notamment, régler le mode désignation du premier Ministre du Gouvernement de Transition ? La question mérite d'être posée. Car, ce sujet est un des points qui bloquent la conclusion des arrangements particuliers et donc, de l'application de l'accord de la saint Sylvestre.

Or, qui dit blocage de l'application du compromis du 31 décembre 2016, dit blocage de la tenue des élections prévues pour fin 2017. D'où, l'ère devrait être au ressaisissement au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. En se querellant pour des postes, les membres de ce regroupement politique oublie l'essentiel de leur lutte en laquelle plus d'un congolais ont, pourtant, cru et certains, sont même allés jusqu'au sacrifice suprême. Les Evénements tristes de septembre, octobre, novembre et décembre 2016 en disent long. Au cœur de l'acte de GENVAL, texte fondateur de cette plateforme, il y A la quête de l'alternance par la tenue des élections.

Ainsi, les acteurs majeurs du Rassemblement sont appelés à chercher à exorciser les diablotins de la division. C'est ce sursaut patriotique que tous et chacun devraient faire pour que l'impasse soit ôtée, de manière conséquente et définitive. La lutte devrait, ainsi, continuer jusqu'à la victoire, au cas où les stratégies conçues, permettaient au Rassemblement "New Look", de remporter les futures élections.