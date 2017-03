Congo-Kinshasa: MP - Aubin Minaku et Ramazani Shadary à l'assaut du Haut Katanga !

Des sources bien informées via la presse en ligne assurent que la mission des ces hauts cadres de la MP au Haut Katanga aurait pour objet, de redynamiser les activités de la plateforme. Et, pour atteindre ces buts, des réaménagements seront effectués. La MP, poursuivent-elles, pourrait commencer par un changement à la tête du gouvernorat de la province.

Le Vice-premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité avait clôturé sa première journée au Haut Katanga, par une visite officielle au siège de son parti, le Pprd, où l'attendaient des centaines de militantes et militants. Dans son mot de circonstance, il avait survolé toutes les questions d'actualité politique de l'heure au pays. Et, par ailleurs, il avait démontré, preuves à l'appui, que l'initiateur de son parti, à savoir, Joseph Kabila, restait et demeurait : "Un grand maître ", selon sa propre expression, dans cette région comme dans tout le pays. Car, avait-il dit, la majeure partie de la dynamique politique du pays lui a donné raison dans bien des cas. Il avait, à cette même occasion, annoncé à la base du parti à Lubumbashi, des rencontres des militants avec le Secrétaire national à la mobilisation, Toussaint Tshilombo Send, qui devrait récolter les doléances du parti dans le Haut Katanga afin de les transmettre à qui de droit, pour des solutions idoines et en prévision des échéances électorales à venir.

Depuis le mercredi dernier, Emmanuel Ramazani Shadary effectue une mission d'itinérance et d'administration territoriale dans ce recoin du Congo-Kinshasa. C'est toute une horde d'autorités du Haut Katanga qui, en compagnie du VPM Ramazani Shadary, est venue saluer l'atterrissage d'Aubin Minaku Ndjalandjoko à l'aéroport de la Luano. Dans son premier échange avec les professionnels des médias, le Président de l'Assemblée Nationale a dévoilé l'objet de sa visite. A l'en croire, c'est pour y faire une évaluation politique profonde de la famille politique du Chef de l'Etat. Et, éventuellement, chercher à booster son cercle d'influence. Pour ce faire, il a annoncé trois jours de travaux. Décryptage !

Arrivé en premier à Lubumbashi, le Vice-premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a accueilli hier, vendredi 3 mars 2017, le Speaker de la chambre et Secrétaire Général de sa famille politique : la Majorité Présidentielle.

