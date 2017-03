Afrique: CAN U20 2017 - L'Egypte veut éviter le piège de la Zambie

« L'enjeu est double, une place en demi-finale et un billet pour la Coupe du monde. Il nous faut gagner mais il y a aussi l'éventualité d'un résultat nul qui pourrait suffire. Cela fait quand même un grand mais. Ce ne sera pas facile face à cette équipe zambienne qui est très solide et qui va très vite. La qualité de la pelouse est telle qu'elle favorise le jeu fait en puissance alors que l'Egypte préfère poser le ballon. Mais nous allons nous adapter pour parvenir à notre objectif, la double qualification », a confié Moatamed Gamal en conférence de presse.

Après deux matchs nuls lors de ses deux premières sorties de la CAN U20 2017, l'Egypte se doit de battre la Zambie, pays organisateur, si elle veut obtenir son ticket pour les demi-finale et le Mondial de la catégorie. Et même si l'entraîneur égyptien sait que la mission sera compliquée, il espère tout de même y arriver.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.