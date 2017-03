Afrique: CAN U20 2017 - La Zambie à fond contre l'Egypte

« Nous jouerons pour faire le carton plein, gagner nos trois matchs de poule. J'ai confiance en mes joueurs et je suis convaincu qu'ils donneront tout pour atteindre cet objectif. Quels que soient les joueurs qui seront alignés, ils feront le boulot. Je pense aux demi-finales sans pour autant oublier ce troisième match de poule. Nous le jouerons comme si c'était le premier match ou la finale. Et pour les cartons et autres suspensions, nous préférons ne pas y penser et nous concentrer sur le match. Il sera abordé avec une approche différente des deux premières rencontres mais le résultat qui nous intéresse, c'est encore la victoire », a-t-il déclaré.

