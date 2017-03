Algérie: Boudebouz veut faire le bon choix

Comment transformer l'histoire d'un village assiégé, des femmes et des enfants assoiffés par… Plus »

« Montpellier, après les grands clubs, est une équipe que l'on suit en Europe et j'ai aussi choisi ce club pour ça (... ) Mon championnat qui me correspondrait le mieux ? Tout le monde me dit l'Espagne mais, moi, je n'ai jamais quitté la France. Peu importe. Je veux être épanoui dans un bon club, où je mérite d'aller, où ça joue au football, que la concurrence soit saine. À la fin de la saison, si je dois partir, je prendrai le temps de bien réfléchir, sans m'affoler. Et si je dois rester pour m'améliorer encore, ça ne me pose aucun souci. Je veux faire le bon choix ».

