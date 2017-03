Congo-Kinshasa: Adoption du plan d'évacuation de la ville en cas d'éruption volcanique

Il indique notamment que le plan doit s'appliquer en RDC et au Rwanda mais jusque-là, il n'existe aucun protocole d'accord entre les deux pays sur la question. En plus, note-t-il, il y a une insuffisance de matériels nécessaires pour son application, car le gouvernement congolais ne dispose pas encore dans son budget d'un fonds de gestion de catastrophe.

Ce plan comporte une cartographie des sites de stockage de matériels de secours en cas d'éruption volcanique et des sites d'accueil des populations. Il précise des zones à risque et définit les phases d'évacuation selon les alertes données par les équipes de surveillance volcanique.

Les délégués du gouvernement congolais et leurs partenaires locaux et internationaux ont adopté vendredi 3 mars un plan d'organisation de secours en cas d'éruption volcanique dans la ville de Goma.

