Ile Maurice: Sabrina Seetamun, 29 ANS - Une jeune qui s'occupe des vieux

Sinon, le salaire est-il à la hauteur de la satisfaction que procure son métier ? «Mo pa pou dir ou komié mo gagné, mé li bon.» D'ailleurs, répète-t-elle encore et toujours, le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait. «Il n'y a rien de tel que de voir un sourire sur leur visage. Zot kontan kan éna bann sorti sirtou. Lété, nou al laplaz, parfwa al bal.»

Et puis, au fil du temps, elle a développé de l'affection pour ces «gran dimounn», dont certains ont été abandonnés par leurs proches. «Éna gagn vizit, éna non... Monn dir mo bann zanfan pa met mwa dan home kan mo vinn vié.» Des enfants âgés de neuf,11 et 12 ans, et avec qui elle fait en sorte de passer un maximum de temps quand elle est à la maison.

