Ile Maurice: Bérenger sur l'affaire Sobrinho - «Pravind Jugnauth et Dev Manraj les principaux responsables»

«Ils ont des comptes à rendre à la population... » Virulente sortie de Paul Bérenger contre le Premier ministre, Pravind Jugnauth et le secrétaire financier, Dev Manraj dans l'affaire Álvaro Sobrinho. Selon le leader du MMM qui intervenait lors de sa conférence de presse hebdomadaire, samedi 4 mars, «ces deux protagonistes sont les principaux responsables dans cette affaire».

«Pravind Jugnauth doit prendre l'entière responsabilité. Dev Manraj et lui ont été mis en cause dès le départ», indique Paul Bérenger. Il a, toutefois, ajouté que «Roshi Bhadain et la présidente de la République sont également à blâmer dans cette affaire mais que la plus grande responsabilité revient à Pravind Jugnauth et Dev Manraj».

«Dan cas Bhadain, gouvernman pé anvi met tou lor so zépol. Li tro facil mem si li ena enn gran par responsabilité ladan, sé pa enn réson. Kant à présidente linn bien fané aster li pé démann lanket», a poursuivi le leader des mauves.

Le ministre Sesungkur ciblé

Le leader des mauves a, dans la foulée, égratigné la Financial Services Commission (FSC). «Elle a émis un communiqué bidon alors qu'elle est, elle-même, chargée d'accorder des licences. Mo sipozer zot mem zot ine gonflé larou loto là é zis aster zot pé rekonet zot fot», a soutenu Paul Bérenger. Et d'ajouter que «ce n'est que maintenant que l'instance régulatrice cherche à contacter les autorités étrangères. Apré lamor latisann !»

Le ministre des services financiers n'a, lui aussi, pas échappé aux critiques du leader du MMM. Paul Bérenger a rejoint les propos de Roshi Bhadain et affirme que Pravind Jugnauth doit demander à Sudhir Sesungkur de démissionner. «Li pa ti bizin mem nommé minis alor ki ena case kont li. Et anplis ena sa zafer Apostle International Management Services Limited la. Sa mem konpani là ti gagn problem avek FSC et Bhadain ine mem dir ti ena lanket lor li. E sé sa mem dimoun là ki Pravind Jugnauth ine nomm minis.»