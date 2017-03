Ile Maurice: Affaire Sobrinho - Pravind Jugnauth défend Planet Earth Institute

Le chef du gouvernement a défendu le PEI qui, dit-il, «est une organisation philanthropique qui œuvre pour la société». Il a ajouté qu'il trouve les allégations portées à l'encontre d'Ameenah Gurib-Fakim dans cette affaire «malveillantes et de mauvais goût». «Ces allégations sèment le doute dans l'esprit des gens et il n'est pas correct de s'attaquer à la présidente de la République de cette façon», a-t-il fait ressortir. Cette affaire a-t-elle déjà été discutée avec Ameenah Gurib-Fakim ? «Oui, l'affaire Sobrihno a déjà été abordée mais je ne révèlerai pas la teneur de cette discussion», devait indiquer Pravind Jugnauth.

«Je soutiens toutes les ONG qui sont sérieuses et qui apportent leur contribution à rendre la société meilleure et allègent le fardeau des gens... » Le Premier ministre a fait sa première déclaration sur la polémique entourant le Planet Earth Institute (PEI), organisation créée par la présidente de la République en collaboration avec le milliardaire Alvaro Sobrinho. Pravind Jugnauth intervenait à l'issue du bureau politique du MSM, au Sun Trust, samedi 4 mars.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.