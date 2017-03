Sénégal: Cheikh Diop prône la réunification des centrales syndicales

Selon lui, un comité électoral sera mis en place, au niveau des trois départements de Thiès, Tivaouane et Mbour, pour faire de la CNTS/FC, la centrale la plus représentative au Sénégal

Le leader syndical a loué le travail des figures emblématiques du syndicalisme thièssois, citant notamment Ibrahima Sarr et ses camarades, qui ont eu à mener et à gagner de hautes luttes syndicales pour rendre la dignité aux travailleurs.

Il a relevé que la CNTS/FC est une centrale de lutte et de conquête pour défendre les travailleurs sénégalais, aujourd'hui confrontés à un passif lourd, tant au niveau de la santé, de l'éducation et dans les entreprises du secteur privé et public.

