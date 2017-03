Afrique du Sud: Une experte de l'ONU se félicite de la condamnation de l'organisateur du meurtre d'une femme atteinte d'albinisme

« Ces affaires sont fondamentales pour comprendre les tendances et les causes profondes des attaques contre les personnes atteintes d'albinisme », a déclaré Mme Ero. « Cette affaire confirme les tendances signalées, telles que l'implication directe de certains guérisseurs traditionnels, la croyance et la pratique de la sorcellerie, ainsi que l'implication de personnes qui ont une relation avec la victime ».

« Trop souvent, seuls les intermédiaires et les personnes embauchées sont arrêtés ou poursuivis. Cette sentence de la Haute Cour d'Afrique du Sud est particulièrement importante car elle condamne l'homme qui a organisé et recruté des personnes pour ce crime », a déclaré l'Experte indépendante des Nations Unies sur la jouissance des droits de l'homme par les personnes atteintes d'albinisme, Ikponwosa Ero, dans un communiqué de presse.

La victime âgée de 20 ans avait été kidnappée en août 2015 dans un village de la région du Kwa-Zulu Natal et retrouvée morte plus tard. Des parties de son corps ont été utilisées lors d'une forme de médecine traditionnelle ou de rituel de sorcellerie, visant à produire de la richesse pour les clients de l'organisateur.

