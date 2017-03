Ile Maurice: Poste de vice-chancelier à L'UoM - Les entretiens se poursuivent ce samedi

Actuellement, c'est Thanika Juwaheer, Pro VC Planning and Resources, qui assume les responsabilités d'Acting VC et d'Acting Pro VC Academia.

Dans les milieux concernés, on laisse entendre que le sous-comité chargé de recruter le prochain VC devrait se réunir lundi après-midi car aucune évaluation n'a encore été faite. «Ce n'est que lundi après-midi que les évaluations seront faites et une 'short list' probablement arrêtée», fait-on valoir. Le contrat de l'ancienne VC Romeela Mohee a pris fin le 15 décembre. Dès lors, c'est l'ex-Pro VC Academia Anwar Subratty qui a assuré la suppléance. Son contrat a expiré le 28 février.

Une première série d'entretiens a eu lieu vendredi à l'université de Maurice (UoM) pour le poste de vice-chancelier (VC). Selon nos informations, tous les candidats mauriciens ont déjà été interviewés. Il s'agit des Professeurs Sunjiv Soyjaudah, Theeshan Bahorun, Toolseeram Ramjeawon, Soonil Rughooputh, Muddun Bhuruth et Dhanjay Jhurry. Les entretiens devraient se poursuivre ce samedi 4 mars. Cette fois-ci, ce sont les postulants étrangers qui devraient être interrogés via Skype. Ils seraient une vingtaine au total.

