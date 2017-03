Madagascar: Métier hors du commun - La brigade Cynophile de la gendarmerie nationale

Parfois, une enquête n'aboutit à rien et peut donner du fil à retordre aux enquêteurs. Que ce soit dans une quelconque scène de crime, un cas de cambriolage, pistage d'un éventuel trafic de drogue, ou tout simplement un cas de disparition. Là, on fait appel à l'équipe cynophile du Centre de Formation et Dressage Canin (CFDC), communément appelé, la brigade cynophile de la gendarmerie nationale. Un métier hors du commun, où les chiens pisteurs entrent en lice et mènent l'enquête.

Le Lieutenant-colonel Andriamizana Marinjaka, Président du Club des Maîtres-chiens sortants de la Gendarmerie Nationale (CMCSGN) et non moins Adjoint du Commandant de la CIRGN Tana, nous met sur la ... piste de cette brigade réputée pour sa rapidité dans l'avancement d'une enquête. En effet, pas plus tard que mardi, l'équipe cynophile du CFDC a été, une fois de plus, mise à l'épreuve, lorsque les éléments d'une brigade territoriale de la GN ont dû recourir au flair des chiens, pour éclairer une enquête dans un prétendu cambriolage dans la périphérie de Tanà. Un pactole de 17 millions de francs a été dérobé ce jour-là. Après le va-et-vient du chien pisteur, le coupable a été vite identifié, qui n'est autre que la femme de ménage du propriétaire. Dans ce sens, cet Officier supérieur a tenu à faire savoir que toute personne victime d'une infraction, peut demander l'aide des chiens pisteurs de la GN à tout moment et en tout endroit de la Grande Ile, et ce gratuitement. Toutefois, les frais de déplacement sont à la charge de cette personne.

Pour la petite histoire, le CFDC a été créé en 1973. Date, à laquelle, des éléments de la GN venaient de finir leurs stages de formation en matière de dressage canin en France. Une grande première pour les forces de l'Ordre malgaches. Depuis ce jour, le centre a vu grossir ses rangs. Il dispose actuellement de 20 chiens, dont huit d'entre eux sont déjà opérationnels. Des bergers allemands et malinois, spécialisés dans le pistage et de la détection des stupéfiants. Ce centre a pour but de former, d'élever des chiens-gendarmes. Ces derniers, selon les explications de ce responsable sont des éléments de la gendarmerie à part entière. Le centre se trouve à Ivato, et rattaché à l'escadron parachutiste de la GN, sous la houlette du Commandant de la Formation Spécialisée. A part les missions officielles, le centre s'investit aussi dans les formations et les dressages des chiens des particuliers.