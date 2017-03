Madagascar: Football-Ligue 1 - Uscafoot grimpe de deux marches

Le ministère de la Sécurité publique va ouvrir la valse des conseillers et autres. Plus »

Ce match sera précédé de celui entre FC Tana et Cosfa. À l'issue des matches d'hier, Tana FC conserve la première place avec 11 points, devant l'AS Adema et Mama Fc, tous les deux ayant chacun 10 points.

Les deux autres rencontres ont fini toutes les deux sur un score nul et vierge pour Mama FC contre SabNam et de un partout pour Tana Fc contre AS Adema. Deux autres rencontres boucleront la cinquième journée ce dimanche. Le duel Elgeco Plus contre Cospn sera à l'affiche de cette journée. En cas de victoire, les protégés de Menakely Ruffin se propulseront en tête du classement.

