Afrique: Ce jour-là, un pan de l'Histoire s'écrivit

Reparcourant l'histoire de l'humanité, on se rend compte, par exemple, que le 1er mars fut une date particulièrement fastueuse dans les annales. Rappel.

On ne sait pas bien s'il y a des dates qui inspirent plus les humains que d'autres, mais il y a certainement des petits génies qui se réveillent un matin et sentent le besoin hardi de faire aboutir un jour particulier une idée... géniale, bien entendu. Ainsi de la date du 1er mars à laquelle nous a introduits le mercredi dernier. Chacun trouvera son explication lumineuse ; les astrologues et les diseurs de bonnes aventures parleront d'une conjonction favorable des astres : trop compliqué de les suivre ou de les contester !

Contentons-nous de noter que c'est bien un 1er mars que le Congrès des Etats-Unis, c'est-à-dire la réunion du Sénat et de la Chambre des représentants qui serait l'Assemblée nationale pour notre contexte, finit par abolir l'esclavage. Ne cherchez pas de témoins de l'événement : c'était en 1807. Un premier mars aussi, mais en 1903, intervint un événement singulier pour l'époque (et peut-être pour nos jours aussi à vrai dire) : l'ouverture du premier hôtel uniquement pour femmes. C'est le Martha Washington. Interdit aux hommes, à New York, malgré le nom!

Vous avez déjà pris l'avion pour aller de Brazzaville-Kinshasa à Paris, Londres, New York, Sidney ou Dubaï ? Soyez-en félicités. Mais savez-vous seulement que c'est un 1er mars de 1949 que James Gallagher ouvrit la voie aux voyages intercontinentaux en accomplissant le premier tour du monde en avion sans escale? Notez, s'il vous plaît, qu'il lui fallut pour cela ... 94 heures et une minute. C'est-à-dire près de quatre jours. Autrement dit le temps d'au moins quatre aller-retours jusqu'à Rome!

N'oubliez pas non plus, toujours à propos d'avion, que c'est le 1er mars 1969 que décolla de Toulouse, en France, le premier vol supersonique civil de l'histoire avec l'impeccable décollage du Concorde. Cet avion devait par la suite mettre Paris à 3 heures de New-York (contre 9 heures aujourd'hui). Mais cessons de planer et revenons résolument sur terre avec cet historique 1er mars 1990. qui vit une espérance de tout un continent aboutir en Afrique du Sud, avec l'élection de Madiba, Nelson Mandela, comme premier président noir de ce pays qui pratiqua pendant de trop longues années la discrimination de l'apartheid.

Un 1er mars aussi vit la naissance de personnalités de premier plan, allant d'un pape (Pie XII, que certains biographes renvoient au 2 mars du fait sans doute de sa naissance au milieu de la nuit !), à des personnalités politiques qui ont marqué l'histoire. Connaissez-vous celui qui provoqua l'écroulement du Mur de Berlin et mit fin, peut-être à son corps défendant, à ce qui fut la Guerre froide ? Il s'appellait - s'appelle, parce qu'il vit toujours - Mikhaïl Gorbatchev, un Russe (on disait Soviétique alors). Et il est né le 1er mars 1931.

Enfin, puisque ce monde ne serait rien sans les époustouflantes avancées des moyens de communication et de l'informatique, rappelons que c'est bien un 1er mars 2011 que le monde découvrait l'Ipad2 ! La magie du 1er mars a donc continué d'agir jusque très près de nous dans l'Histoire. Ce à quoi les sceptiques, outre à hausser les épaules, pourront rétorquer que le 4 mars de toutes les années aussi, et même le 20 ou le 29 de mars ou de juin et septembre ont vu la naissance de génies ou de prouesses technologiques. Vrai ou faux, nous nous organisons pour vous en parler ... le 1er mars prochain !