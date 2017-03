Madagascar: FIZATO - Lutte pour la présidence de l'association

Le ministère de la Sécurité publique va ouvrir la valse des conseillers et autres. Plus »

Pour l'association, Toto Alphonse a d'ores et déjà démissionné de son poste de président le 11 février dernier lors de l'Assemblée Générale et que par ailleurs, il a été décidé que la présentation de vœux aura lieu après l'élection du nouveau président. Autrement dit, « il faut respecter la parole donnée » pour reprendre leurs termes. Par voie de conséquence, le Fizato exige à ce que le comité ad hoc cesse de camper sur ses positions et que soient entamés des pourparlers. A noter que la prochaine assemblée générale de l'association est prévue ce 11 mars à Andrefan'Ambohijanahary.

