Congo-Brazzaville: Hommage aux doyennes

La femme sera à l'honneur le long de ce mois de mars. Chez nous, plusieurs parcours de femmes exceptionnelles seront célébrés. D'abord pour leur engagement sans faille au quotidien et leur bravoure. Également pour leur capacité à se montrer résiliente et d'avancer malgré l'adversité. C'est de leur courage qu'il s'agira pour leur manifester toute notre admiration. Qu'elles soient artistes, blogueuses, entrepreneuses, journalistes, maraîchères, femmes de ménage ou mère au foyer. Nous reviendrons dès la semaine prochaine sur des profils qui nous ont profondément marqués ces dernières années et aujourd'hui encore.

Comme un clin d'œil à ce passionnant programme, dans ce numéro, nous saluons d'emblée la ténacité des figures emblématiques du théâtre national congolais. Quatre d'entre elles étaient sur les planches, il y a quelques jours, sous la direction du metteur en scène Felhyt Kimbirima. Personnage résolument engagé depuis trois ans à mettre en lumière ces « mamans » du théâtre national.

Une belle manière de questionner un théâtre local qui doit sans cesse se renouveler et transmettre espoir, vitalité et solidarité. Des thèmes explorés au cours du chantier de création qui a réuni ces doyennes d'abord sur les planches du Cfrad avant la restitution à l'Institut français du Congo. Cet exercice a le mérite de révéler toute la puissance de ces femmes engagées, depuis plusieurs années, dans un secteur aussi avare de reconnaissance. Pourtant, elles n'abandonnent pas. Le théâtre, c'est leur vie. Vaillantes et pleines de vie, elles continuent ce challenge avec une sincère volonté de se réinventer et de s'approprier des œuvres théâtrales en résonance avec la société contemporaine. Bonne chance Mesdames !