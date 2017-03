Ile Maurice: Vol à la SBM - Le suspect Peerbux révèle le nom du cerveau

Jeudi, les enquêteurs de la CID se sont rendus à Mahébourg où les sept présumés voleurs avaient partagé le butin et s'étaient débarrassés des pièces à conviction, soit des cagoules et un magnétoscope (DVR) qu'ils avaient emporté de la SBM. Le même jour, les policiers sont allés au Domaine du Moulin, à Goodlands, où ils ont saisi Rs 186 000. Ce qui représente le montant que Mohammed Falyaad Peerbux aurait payé pour l'acquisition d'une Mazda 3. Il aurait demandé à Mohammad Shabir Joomunally de mettre la voiture à son nom.

Mohammed Falyaad Peerbux a expliqué aux hommes du surintendant de police Shyam Bansoodeb, le responsable de la CID, et à son adjoint, l'assistant surintendant de police Kailash Dussoye, que le jour du vol, ses complices et lui se sont rendus à la banque à bord de deux voitures. Cinq d'entre eux ont pénétré dans la succursale tandis que deux conducteurs montaient la garde. Le cambriolage a commencé vers 20 heures, le vendredi 24 février, pour prendre fin vers 4 heures le lendemain matin. Rs 3 748 417 et des devises étrangères totalisant Rs 4,2 millions ont été emportées.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.