Madagascar: TENNIS - Des amoureux de la balle jaune dans le staff tananarivien

La priorité de la nouvelle ligue sera les jeunes de 8 à 14 ans. Le staff a été présenté samedi dernier aux clubs de Tana.

« Pendant les quatre ans du mandat de ce nouveau bureau, Rina Ravoniandro et son équipe vont se focaliser sur les catégories : U8 - U14, relève du tennis malgache. L'objectif premier est de fournir un vivier de champions à la Fédération Malagasy de Tennis, une génération apte à représenter Madagascar lors des divers rendez-vous régionaux tels Jeux des Iles, Championnat d'Afrique, ... et internationaux comme la Coupe Davis, le Fed Cup, etc. ». Telle a été la déclaration du nouveau président de la ligue d'Antananarivo de tennis, Rina Ravoniandro. Il s'est entouré des meilleurs et surtout de parents de compétiteurs pour réussir cette mission. « Ce sont les meilleurs ambassadeurs de leurs enfants et la ligue a besoin de leurs jeunes enfants ». Toujours selon le président Ravoniandro « La LTA suivra un thème annuel comme axe d'orientation. Pour cette année, « l'Education » est le fil rouge de toutes les actions qu'elle va entreprendre. Etre talentueux au tennis ne suffit pas pour devenir un grand champion, respecté et respectable. Il faut de l'Education pour avoir un bon comportement, y compris tennistique ».

L'année 2017 sera aussi égrenée de formations en sus du traditionnel Championnat Analamanga et de la participation au Championnat de Madagascar. « La formation des arbitres, ouverte à toutes les personnes intéressées a pour but de mettre en place l'Association des arbitres d'Analamanga. Il y aura aussi des formations en éducation civique, savoir vivre et Fair-play en tennis pour les futurs champions ; des cours d'appuis en anglais parlé et éventuellement en français ». Deux levées de fonds figurent au programme de la LTA pour cette année : une soirée à l'Insquare Ambatobe le samedi 22 avril prochain et une grande soirée de Gala regroupant tous les amis de la balle jaune d'Analamanga au cours du deuxième semestre 2017. « La Ligue de Tennis Analamanga lance un appel à tous les partenaires pour se joindre à elle dans cette belle aventure car ensemble, nous irons plus loin » a-t-il conclu.

Le staff de la ligue

Président : Rina Ravoniandro

Vice-Président : Yves Koichiro Andrianaharison

Secrétaire Général : Sylvie Raharinosy

Trésorier : Thierry Razanajatovo

Responsable Technique : Nantenaina Rakotobe

Conseillers : Joane Sylvia Rasendra, Tina Lalaina