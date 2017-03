Madagascar: Gare routière d'Andohatapenaka - Démarrage officiel des travaux hier

Les neuf mois suffiront-ils à réaliser tous les travaux ?

La gare routière d'Andohatapenaka sera construite advienne que pourra. En effet, malgré les péripéties qui ont persisté et qui (peut-être) persisteront, cet objectif sera atteint dans la mesure où le démarrage officiel des travaux a eu lieu, hier, sur le terrain d'Andohatapenaka par la directrice générale des infrastructures et des projets présidentiels, Rajaonarivo Lalao Mbolatiana.

Intérêt général. 4 ha à travailler sur 9 mois. C'est le délai donné par la DGIPP pour la construction et l'achèvement des travaux. « Cette gare routière desservira les routes nationales dont la RN1, la RN4 et la RN6 », a-t-elle avancé. Toujours d'après ses explications, « la raison pour laquelle l'Etat a décidé de construire cette gare est liée à la désuétude et à la saturation des 2 actuelles gares sise à Ambodivona et à Fasan'ny Karàna. D'ailleurs, ce projet rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'habitat laquelle met avant l'extension de la ville ». De surcroît, l'Etat - à travers le Ministère auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement (M2PATE) - « n'a pas contribué financièrement dans ce projet. Il s'est focalisé sur l'apport sur le foncier », poursuit-elle.

Procédure. « Nous avons suivi toute la procédure », argue-t-elle lorsqu'elle a été interrogée sur le litige foncier d'Andohatapenaka. « Nous avons effectué l'affichage auprès de la Région Analamanga, de la CUA et des fokontany concernés. Puis, un cahier de doléances a été mis à la disposition de la CUA pour recueillir les recommandations de la population, mais aussi pour savoir si elle se prononce favorable ou non au projet. Exceptionnellement, le recueil des doléances a duré 3 mois. Une fois le délai expiré, la majeure partie de la population s'est prononcée favorable au projet », soutient Rajaonarivo Lalao Mbolatiana. En outre, sur la question des expropriations, elle a rassuré que « les expropriés, propriétaires de terrain, ont tous été indemnisés. Mais, ceux qui ne le sont pas sont priés de se rendre auprès du Bureau des Projets de Promotion et d'Aménagement des Régions ».