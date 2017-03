Madagascar: Toliara - Un député et un conseiller d'un ministre ont fait deux victimes dans un accident de circulation

Le ministère de la Sécurité publique va ouvrir la valse des conseillers et autres. Plus »

Menaces. Les familles des victimes se plaignent du fait que l'élu et le collaborateur du ministre essaient actuellement d'étouffer les enquêtes menées au niveau de la police. D'après nos sources, les policiers ayant effectué le constat des dégâts occasionnés par l'accident sanglant de circulation ont fait l'objet de menaces de la part de ces deux personnalités qui se croient être au-dessus de la loi. Nos sources indiquent que des autorités locales et nationales suivent de près l'évolution de la situation qui n'a pas heureusement abouti à une vindicte populaire. Affaire à suivre.

Deux adolescents de très jeune âge ont failli perdre leur vie dans un accident de circulation qui s'est produit avant-hier dans la Cité du Soleil. Un député et un conseiller d'un ministre originaire de Toliara, qui a intégré le gouvernement lors du dernier remaniement, en sont les acteurs. La voiture du député a percuté les adolescents qui ont été grièvement blessés à l'issue de l'accident. L'un d'eux a été même victime d'une grave fracture à la jambe. Ils ont été immédiatement admis à l'hôpital « Be » de Toliara. Selon les témoins, le député et le conseiller du ministre étaient fautifs. Ces derniers ont fait immédiatement tout pour effacer les traces de sang sur le lieu de l'accident.

