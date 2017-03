Congo-Kinshasa: La MONUSCO offre une sirène d'alarme d'éruption volcanique à la ville de Goma

C'est dire donc toute l'importance de l'adoption, ce vendredi 03 mars 2017, de ce plan d'organisation des secours et de l'installation de cette sirène d'alerte qui avec tous les accessoires logistiques a coûté à la MONUSCO, la somme d'environ 200.000 dollars. Un geste de générosité et un appui important de l'institution onusienne, hautement apprécie tant par les autorités que par la population.

Goma, vendredi 03 mars 2017 : La MONUSCO a procédé a la remise officielle d'une sirène d'alerte à longue portée, en cas d'éruption volcanique à l'observatoire volcanologique de Goma (OVG) en présence du gouverneur de la province du Nord Kivu Julien Paluku et du chef de bureau de la MONUSCO, Daniel Ruiz. Cette cérémonie de remise de don est intervenue après la clôture de l'atelier portant sur l'amendement et la validation du plan d'organisation des secours en cas d'éruption volcanique...

