Angola: Des opérateurs de Justice appelés à effectuer la mission avec conscience

Il a dit qu'il était nécessaire que les opérateurs judiciaires apportent leur contribution à la stabilité et l'harmonie sociale possible dans la société », surtout cette année où nous sommes appelés à exercer notre devoir civique, de choisir nos futurs dirigeants pour les cinq prochaines années".

Luanda — Le président de la Cour suprême, Manuel da Costa Aragão, a demandé vendredi, à Luanda, aux opérateurs judiciaires de se prémunir contre d'éventuelles pressions ou menaces et de mener à bien leur mission avec la science et la conscience efficace et efficiente.

