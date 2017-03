Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ s'inquiète sur les «zones d'ombre» entourant la Financial Services Commission

«Il y a tellement de zones d'ombre autour de la FSC. Il faut voter le Freedom of Information Act qui fait partie d'une des promesses électorales», a fait ressortir Kugan Parapen. Il est également d'avis que pour démontrer qu'un membre du conseil d'administration a «fané», il faut prouver s'il a agi de bonne foi ou non. «Comment le faire si les informations concernant le conseil d'administration ne sont pas du domaine public ?», s'interroge-t-il.

La polémique qui éclabousse la Financial Services Commission (FSC) ne laisse pas insensible Rezistans ek Alternativ. Après le MMM et le Mouvement patriotique, le mouvement de gauche est, lui aussi, revenu sur cette affaire lors d'une conférence de presse, samedi 4 mars. Kugan Parapen, membre de Rezistans ek Alternativ a fait part de l'inquiétude du parti face aux «zones d'ombre» entourant cette instance régulatrice.

