Angola: L'Industrie renforce l'engagement dans la production d'aliments pour animaux

Quant à la production journalière, elle est estimée à 500 boîtes 1000 et 500 grammes de lait en poudre, 480 boîtes de lait de 20 grammes et 200 sacs de cinq grammes. En ce qui concerne l'Afriperfil, SA, productrice de structures en acier, l'unité importait les matières premières de la Turquie, Inde et de la Chine, mais les difficultés dans l'acquisition de devises étrangères a ont forcé le choix du Portugal.

A son tour, l'entreprise Mafcom, qui travaille sur l'emballage de lait en poudre produit mensuellement 42 tonnes. La matière première provient de la Nouvelle-Zélande et de l'Irlande. L'usine a investi environ un million et demi de dollars dans l'achat de machines.

La société prévoit de lancer à court terme, la marque "Ultra", en remplacement de l'actuelle "Madar". En 2018, elle compte commencer par la production de savon en barre, des cosmétiques, l'eau de Javel (avec une technologie plus avancée) et des couches.

Il s'agit des entreprises alverde, spécialisée dans la production de cosmétiques (lotion, mascaras, shampooing et massage). L'unité importe la matière première de l'Allemagne et produit dix mille unités de shampooing / mois.

Durant la journée, la gouvernante a visité cinq entreprises dans le secteur industriel liées à la production de ration animale, aux structures métalliques, au lait en poudre et aux produits de nettoyage et cosmétiques.

Selon la ministre de l'Industrie, Bernarda Martins, qui parlait vendredi à la fin d'une visite d'évaluation à certaines usines dans les districts de Cazenga et Icolo et Bengo, la stratégie est de soutenir davantage des investisseurs.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.