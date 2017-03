Angola: João Lourenço augure la mise à profit du patrimoine et des conquêtes accumulées

Les Services de Protection civile et incendies (SPCB) à Moxico, ont exprimé vendredi leur… Plus »

Cependant, João Lourenço a réitéré qu'il ne serait possible de poursuivre ces projets que si le parti gagne la confiance des électeurs et les élections générales.

"Autour de tout qui a été dit dans d'autres interventions, je voudrais souligner le problème des infrastructures, du réaménagement de nos quartiers et villes. C'est quelque chose qui a déjà été faite et que nous continuerons à faire après août prochain", a-t-il dit.

Selon lui, construire un avenir meilleur et un meilleur Angola pour tous signifie une plus grande offre de biens essentiels et services de base à la population, plus d'infrastructures, de logements et de santé.

Luanda — Le candidat du MPLA au Président de la République, João Manuel Lourenço, a recommandé la mise á profit du patrimoine accumulé au fil des années, les réalisations des Présidents António Agostinho Neto et José Eduardo, pour la construction d'un meilleur Angola et d'un avenir prospère pour tous Angolais.

