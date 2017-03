Madagascar: Revendication salariale - Grève des éboueurs de la SAMVA

Des éléments de l'Emmo-Reg étaient présents sur les lieux. Contrairement à leurs habitudes, ils ne sont pas intervenus se contentant tout simplement de sécuriser le lieu.

Face aux ordures qu'ils ont pour « service », autrement dit, de ramasser tous les jours, les éboueurs sont montés au créneau. C'était hier, à la SAMVA à Ampasampito. Les employés de cette société se sont plaints que non seulement, leur tâche est dure et qu'ils sont mal payés en plus. Soit une revendication salariale. Selon un des employés qui a travaillé durant plusieurs années dans ladite société, il déclare que les agents de cette société sont payés à 300.000 ariary, ce qui est complètement faux « nous sommes rénumérés plutôt à 80.000 et 90.000 ariary. Et tous les mois les fiches de paie changent »a-t-il souligné. Et lui d'enfoncer le clou, « je n'ai pas pu bénéficier des prévoyances sociales, en l'occurrence la CNAPS ».

Cadence. Cet employé estime, en outre qu'il est mal considéré, pourtant il s'occupe des ordures ménagères. Il n'est pas le seul, car d'autres sont également dans la même situation. Ce dernier réclame notamment que l'on se penche un peu plus sur leur cas. Tout un chacun est cependant conscient du danger que pourrait apporter les détritus pour la capitale et ses environs immédiats. Force est cependant de constater que les montagnes d'ordures sont en train de disparaître du paysage de la ville des Mille. Elles sont moins visibles dans les rues de la capitale. En effet, depuis un certain temps, la fréquence et la cadence de l'enlèvement des ordures ménagères semblent plus régulières et les bacs, moins chargés. Malgré tout, on observe un amoncellement des ordures dans les quartiers les plus populeux et autour des grands marchés durant la journée. De leur côté, les responsables communaux rejettent la responsabilité aux usagers qui ne respectent pas les horaires des poubelles. Le civisme y manque certainement, mais ce n'est pas tout.