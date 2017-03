Angola: Appel à la participation active des femmes dans les commissions syndicales

Luanda — La secrétaire général adjointe du Syndicat des travailleurs des transports maritimes, portuaires, ferroviaires et connexes de Luanda (STMPFL), Maria da Ressurreição, a appelé à une participation active des femmes dans les commissions syndicales.

L'appel a été lancé lors d'une conférence sous le thème «Fonctionnement et vie organique du comité et des noyaux du syndicat ", organisé dans le cadre des journées syndicales du travailleur (1er mai) et Mars femmes.

Maria da Ressurreição a dit que la réunion avec le comité provincial de la femme syndicalisée du secteur des transports maritimes et ferroviaires (CPMSTMFL), visait à accroître le niveau des connaissances sur la procédure et la participation des femmes en ce qui concerne les les droits, les devoirs devant la loi et l'action sociale.

Elle a souligné que le CPMSTMFL préconisait des relations de travail plus étroites et la solidarité avec les structures pour la résolution des problèmes de la femme angolaise.