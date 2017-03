Madagascar: Serge Ramiandrasoa - A nouveau sous les feux des projecteurs !

Le ministère de la Sécurité publique va ouvrir la valse des conseillers et autres. Plus »

Serge Ramiandrasoa et sa bande vont faire revivre l'ambiance des années 50 à 90. « Ce sera un moment inédit, plein de surprises pendant lequel on se remémorera ensemble le bon vieux temps ». Pour être de ces retrouvailles, rendez-vous est donc pris à l'Hôtel de l'Avenue ce dimanche 4 mars à partir de 13 heures.

Serge Ramiandrasoa, un nom qui n'est aucunement inconnu des sportifs pour avoir été à une certaine époque et pendant quatre mandats successifs, Président de la fédération du tennis ! Ce dimanche, ce n'est cependant pas en tant que tel qu'il va se présenter sur le devant de la scène, mais en tant que musicien et guitariste.

