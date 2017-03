Sénégal: FESPACO 2017 - Le film «Félicité» d'Alain Gomis remporte l'Etalon d'or

Déjà auréolé par les critiques du cinéma, couronné du Grand Prix du Jury (Ours d'argent) à la Berlinale 2017, le film «Félicité» du Franco-Sénégalais Alain Gomis a remporté samedi soir l'Étalon d'or de Yennenga, le grand prix du Fespaco.

Le film d'Alain Gomis, réalisateur déjà récompensé en 2013 avec Tey, raconte la vie difficile d'une chanteuse de bar à Kinshasa. « C'est un grand honneur de recevoir ce trophée pour la deuxième fois », a déclaré Alain Gomis en recevant son prix avant de remercier toute son équipe.

Le cinéaste sénégalais a dédicacé son prix à « la jeunesse et aux jeunes réalisateurs et à réalisatrices », qu'il a appelé à « se battre » et à « lutter pour nos indépendances », soulignant le rôle à double tranchant des « grands opérateurs ». « On parle de moins en moins de culture et de plus en plus de commerce », s'est désolé le réalisateur, estimant que le « cinéma est en danger aujourd'hui ».

Alain Gomis a également salué les Kinois et les Congolais de RDC et a notamment rendu hommage aux réalisateurs Cheick Fantamady Camara, « ce grand soldat du cinéma récemment disparu et qui continue de nous inspirer », Khady Sylla et Sembène Ousmane.

Je pense à tous ces gens qui ont inspiré un cinéma et qui m'ont donné une image du Fespaco qui était celle de la culture.

Avant d'être récompensé de l'Etalon d'or ce samedi soir, Alain Gomis avait répondu aux questions de RFI, alors que déjà son film était pressenti comme le grand favori du festival.

Le film anticolonialiste béninois Un orage africain de Sylvestre Amoussou a reçu l'Etalon d'argent et le film marocain A mile in my shoes, l'Etalon de bronze