Tchad: En visite dans le pays, le Conseil de sécurité encourage la coopération régionale contre Boko Haram

Outre la grave menace sécuritaire posée par Boko Haram, la région du bassin du lac Tchad est confrontée à l'une des plus grandes crises humanitaire au monde avec 17 millions de personnes vivant dans les zones les plus touchées. Environ 11 millions d'entre elles ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence.

"Les Ambassadeurs du Conseil de sécurité ont exprimé leur solidarité aux autorités tchadiennes dans la lutte contre Boko Haram", a déclaré la Mission permanente française auprès des Nations Unies sur son compte Twitter. Elle a précisé que la France et la Banque mondiale réuniront les bailleurs de fonds à Paris au printemps prochain pour relever les défis sécuritaires et humanitaires.

La délégation, qui a entamé sa tournée régionale jeudi au Cameroun, est co-dirigée par le Royaume-Uni, qui occupe la Présidence du Conseil pour le mois de mars, et le Sénégal pour l'ensemble de cette tournée qui se rendra après le Tchad au Niger et se terminera le 7 mars au Nigéria. La France co-dirige la délégation pour les étapes au Cameroun, au Tchad et au Niger.

Lors d'une visite au Tchad dans le cadre d'une tournée dans quatre pays du bassin du lac Tchad, une délégation du Conseil de sécurité a salué samedi les efforts pour combattre le groupe terroriste Boko Haram et a plaidé pour une plus grande coopération régionale en la matière.

