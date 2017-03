Afrique: CAN U20 Sénégal-Cameroun dimanche à 13h - Les Lionceaux pour réécrire l'histoire

Malgré la forte opposition que leur fourniront leurs vis-à-vis, les « Lionceaux » n'ont pas de complexe à faire. Ils s'étaient admirablement sortis du piège soudanais en ouverture, en arrachant le point du nul (1 - 1) à la 88ème mn malgré une infériorité numérique qui durait depuis la 15ème mn. Ensuite, pour leur deuxième match dans le Groupe B contre l'Afrique du Sud et sans leur capitaine Mamadou Diarra suspendu, ils avaient réussi une folle « remontada », puisque menés 0 - 2 après la 25ème mn, ils avaient fini par s'imposer 4 - 3. Et c'est ce genre de performance qu'on voudrait les voir produire contre leurs homologues « Lionceaux » du Cameroun. Ces derniers aussi, après leur défaite d'entrée face à l'Afrique du Sud (1-3), se sont bien relancés contre le Soudan qu'ils ont pulvérisé (4-1) lors de la seconde journée pour se donner un espoir de qualification en cas de succès lors de ce troisième match.

Demain dimanche, Joseph Koto et ses boys n'auront besoin que d'un nul pour se propulser en demi-finales de la Can U20 qui se joue en Zambie et décrocher leur seconde qualification d'affilée pour la Coupe du monde juniors. La tâche sera cependant immense, difficile et compliquée car ils auront en face d'eux le Cameroun ; un pays dont le football réussit rarement au Sénégal.

