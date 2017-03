Sénégal: Ngoufatte, du rêve à la réalité

Ngoufatte, une localité historique dans la commune de Léona, région de Louga, accueillera, demain, Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour le lancement officiel du volet hydraulique de la phase 3 du Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc-H3).

Ngoufatte est un village mythique parmi 109 autres qui forment la commune de Léona s'étendant sur 415 km2 et abritant plus de 42.000 âmes. La commune de Léona est répartie en deux zones distinctes : la zone des Niayes et celle du Dierl. Cette dernière à laquelle appartient Ngoufatte, grâce aux sols Dior et, dans une moindre mesure, l'étendue de son espace exploité, connaît un développement des grandes cultures. Dans la zone des Niayes, le maraîchage domine du fait de la qualité des sols et la présence des cuvettes et bas-fonds. Ces deux zones complémentaires représentent une bonne combinaison pêche-agriculture menacée par la mobilité des dunes vers les dépressions où des activités horticoles sont menées. A cela s'ajoute le risque lié, d'une part, à la pollution de la nappe à cause de l'utilisation des engrais et pesticides et, d'autre part, à l'avancée de la salinisation des sols résultant de la mauvaise gestion de l'utilisation de l'eau, toutes choses dont l'Ofor a fini de mesurer les conséquences en amont de son intervention.

Dans cette perspective, grâce au Pudc-H3, près d'une quinzaine de villages polarisés par Ngoufatte sortiront à la fois de l'obscurité, de la soif et du désenclavement. Leurs habitants auront accès à l'eau et à plusieurs équipements susceptibles d'aider à alléger les travaux des femmes, à libérer les filles des corvées de toutes sortes qui entravaient leur accès, leur maintien et surtout leur réussite à l'école. De Wakhal Diam à Ndiobène en passant par Ndiayène, Santhiou Djadj, Thiowor, Léona, Thiar Sène, Thiar Ndiaye, Thiar Peulh, Gabane, Longhor, Bayti Guèye et Keur Mody, la mise en place d'infrastructures socio-économiques permettra incontestablement d'éradiquer durablement l'extrême pauvreté et la faim.

L'Ofor entend y jouer pleinement sa partition et travaillera, en partenariat avec toutes les parties prenantes dans la gestion et l'exploitation des ouvrages hydrauliques, sur la base de l'équité territorial, du développement inclusif et solidaire, si chers au chef de l'État, pour fournir des solutions de sortie de l'extrême pauvreté. Il s'agit, pour l'essentiel, de contribuer à l'amélioration de l'accès universel des populations rurales à l'eau potable, servie de façon pérenne, pour tous les usages, à des prix conformes au pouvoir d'achat de chaque type d'usager.

Il s'agit également de consolider les acquis pour démontrer que des interventions à base scientifique, l'implication et le leadership des institutions publiques et des communautés locales peuvent être combinés pour matérialiser la vision d'un Sénégal émergent et réaliser les Objectifs de développement durable (Odd). Pour y parvenir, l'Ofor compte, pour sa part, parachever l'autonomisation des communautés par le biais de la participation et du leadership au niveau de la conception, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation des actions, en nouant des partenariats stratégiques, en garantissant une intervention basée sur une recherche scientifique éprouvée et combinée aux meilleures connaissances locales et en favorisant la synergie d'action avec les programmes communautaires, régionaux et gouvernementaux existants dans la zone de Léona.

C'est dans ce contexte que se situe cette visite historique de Son Excellence Monsieur Macky Sall, à Ngoufatte, pour le lancement de la troisième phase du volet hydraulique du Pudc. Une visite que toute la population de Léona attend avec beaucoup d'enthousiasme. Tout compte fait, la transition est toute trouvée pour Léona, en général, et Ngoufatte avec ses villages polarisés, en particulier, de voir un rêve se traduire en réalité.

Directeur général de l'Office des forages Ruraux (Ofor)