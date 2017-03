Guinée: Top Aminata

On connait le deuxième qualifié pour les demi-finales du groupe A de la CAN U20. Si la Zambie avait… Plus »

"Tous les grands leaders ont embrassé les épreuves sans équivoque de leur époque. L'objectif qui nous anime est de sauver l'image du parti tout en répondant à la vision, aux aspirations et à la ligne politique du parti dans l'union en bannissant la haine et les désintoxications pour l'intérêt supérieur du RPG", a-t-on ajouté.

"En dépit de tout, nous lui adressons toute notre gratitude et nous lui sommes solidaires. Nous partageons sa peine car les ennemis nous guettent pour ternir l'image l'image du parti à travers les réseaux sociaux. Nous ne céderons pas aux diffamations et aux jeux politiques", a-t-on indiqué dans la déclaration.

Le limogeage de N'Bany Sangaré ex secrétaire général du ministère de la jeunesse et secrétaire général du bureau national de la jeunesse du RPG par un décret du président Alpha Condé après la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo intime qu'il aurait tourné et envoyé à une fille a été l'un des sujets qui ont dominés les débats à l'assemblée générale du parti au pouvoir de ce samedi 4 mars 2017.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.