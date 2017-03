Sénégal: Education - L'Etat va construire 108 écoles à Matam

L'État du Sénégal va construire 108 nouveaux établissements scolaires dans la région de Matam. L'information a été donnée par le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, au cours d'un Crd qu'il a présidé dans cette commune.

En plus de l'élargissement de la carte scolaire, ces infrastructures vont contribuer à résorber les abris provisoires et faciliter l'accès à l'éducation à plus d'enfants. Les travaux vont durer deux ans et coûteront plus de 2 milliards de FCfa. Faut-il le rappeler, l'État a déjà consenti une enveloppe de 7 milliards de FCfa pour cette région entre 2012 et 2017.

Après le Projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance (Paebca), cette région du Nord bénéficie d'un programme spécial de construction d'écoles.