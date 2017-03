Sénégal: Eclairage - Justice et démocratie

Les fausses factures d'un Groupement d'intérêt économique (Gie) dont la gérante a avoué enfoncent le maire et toutes les personnes concernées et/ou associées à ce modus operandi pour détourner des fonds publics. Et qui n'ont donc pas l'excuse de l'ignorance !

Dans le cas de la mairie de Dakar, Khalifa Sall invoque la tradition qui remonterait à Lamine Guèye : « on l'a toujours fait », dit-il ? C'est vraiment irresponsable et cela démontre le peu de cas qu'il fait des deniers publics.

On peut faire remarquer qu'une caisse d'avance n'est pas alimentée par des « fonds politiques » votés et mis à la disposition d'institutions comme la présidence de la République ou l'Assemblée nationale.

Le Parquet agit légalement et actionne légitimement la machine judiciaire. La Division des investigations criminelles (Dic) a convoqué et entendu ceux qui devaient l'être.

En attendant, la procédure suit son cours et les différents « appareils » du système judiciaire sont activés et jouent chacun son rôle.

Même chose en ce qui concerne le maire de Dakar, Khalifa Sall accusé de « faux et usage de faux et détournements de deniers publics ». Une affaire malheureusement banale sous nos tropiques et même partout dans le monde.

Au Sénégal, nous vivons aussi des heures chaudes avec les décisions judiciaires qui touchent des hommes politiques et que les médias mettent en exergue à tort et à travers. Il y a véritablement une volonté de semer la confusion dans beaucoup de compte-rendus médiatiques des « affaires judiciaires » pourtant d'une simplicité désarmante.

