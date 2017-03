Algérie: Cérémonie de recueillement à la mémoire du martyr Fernand Iveton et du moudjahid Georges Acompora

L'international algérien de Leicester City Ryad Mahrez est le 32e homme le plus puissant du monde arabe en 2016,… Plus »

Par ailleurs, ceux qui ont apporté leurs témoignages à l'occasion de cette émouvante cérémonie, ont exhorté l'Organisation nationale des moudjahidine à baptiser des rues, des édifices publics, des universités et écoles aux noms des martyrs et moudjahidine d'origine européenne.

Dans son témoignage, la veuve de Georges Acompora, a indiqué que son mari et Fernand Iveton étaient de bons camarades, soulignant que son époux "est resté affecté et hanté par l'exécution de Iveton jusqu'au jour de sa mort en 2012".

