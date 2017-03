Sénégal: 3e édition de la journée d'excellence - L'armée de l'air promeut la bonne performance

La 3e édition de la journée d'excellence de l'armée de l'air s'est déroulée hier, vendredi 3 mars, à la base aérienne Capitaine Andalla Cissé. La cérémonie, tenue à Ouakam, sous la présence du chef d'Etat-major de l'armée de l'air, a été une occasion de promouvoir la bonne performance et les modèles de comportement au sein de l'armée.

L'armée de l'air s'est saisie de l'occasion de la 3e édition de la journée d'excellence qu'elle organise pour promouvoir la bonne performance. La cérémonie est organisée hier, vendredi 3 mars, à la base aérienne Capitaine Andalla Cissé à Ouakam. «Cette manifestation à pour but de promouvoir l'excellence en vue d'améliorer le niveau de performance dans divers domaines, des modèles et comportements au sein de l'armée de l'air», explique Birame Diop, Général de brigade aérienne, chef d'Etat-major de l'armée de l'air.

Les récipiendaires ont été sélectionnés sur la base de propositions faites par des chefs de corps, étudiées et validées par le chef d'Etat-major de l'armée de l'air. Les critères de base pour la sélection sont, entre autres, la discipline militaire, la persévérance dans l'effort, l'innovation et l'engagement dans le service, l'esprit d'équipe et de service. Selon General de brigade aérienne Birame Diop le chef d'Etat-major des armées, «nos camarades qui sont la aujourd'hui, incarnent les vertus de la discipline, la persévérance, l'innovation, et l'engagement».

C'est pour cela qu'ils ont été choisis de manière très transparente pour pouvoir être donnés en exemples à ceux qui n'ont pas encore eu la chance jusqu'ici d'être choisis comme étant des éléments excellents. «Le processus qui a mené à leur désignation est un processus très transparent et légitime. Car nous avons tenu à ce qu'ils soient le plus participatif possible. C'est-à-dire un processus venu du bas. C'est au niveau des services, des corps et finalement au niveau de l'Etat-major que des commissions se sont réunies pour désigner nos camarades», a expliqué le général Diop.

Selon lui, le processus était aussi très inclusif, dans la mesure où tous les démembrements de l'armée de l'air ont été sollicités pour proposer des éléments qui peuvent être nominés. Les lauréats nominés ont fait état de leur satisfaction. Le capitaine Sérigne Sam Pène, directeur des études à l'école de l'armée de l'air de Thiès, fait savoir qu'il est «très content d'être nominé parmi ses camarades».

Mamadou Lamine Diouf n'a pas hésité pour sa part de signaler sa joie pour avoir été choisi parmi tant d'autres camarades. «C'est une grande fierté d'être major de sa promotion en CAT1 et d'avoir le diplôme de l'excellence», dit-il. Au total, il y a eu 8 récipiendaires nominés cette année dont 3 officiers, 3 sous-officiers et 2 militaires du rang.