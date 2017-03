Madagascar: Trafic illicite - Saisie de tortues à l'aéroport d'Ivato

Le ministère de la Sécurité publique va ouvrir la valse des conseillers et autres. Plus »

D'après les explications obtenues auprès de l'AVG, « les quatre trafiquants ont avoué que ces espèces endémiques leur appartiennent. Ils les ont achetés à Mahajanga, fin février dernier, selon toujours leurs dires ». Cette plateforme des organisations de la société civile œuvrant pour l'environnement, suivra de près cette affaire. « Ceux qui ont commis une tentative d'exportation illicite de ces spécimens encourent une peine de deux à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de Ar 100.000.000 à Ar 200.000.000 », selon la loi 2005-018 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, a expliqué un juriste du projet Alarm de cette plateforme Alliance Voahary Gasy.

« Six bébés tortues ont été découverts sur l'un d'entre eux. Parmi les tortues, quatre ont été dissimulées dans un sac à dos, scotchées une à une avec des couches et les deux autres ont été trouvées dans ses poches, d'après les constatations des douaniers. Les deux autres « Angonoka » mises en carton, ont été saisies dans le bagage à main d'une autre personne. Les deux femmes n'étaient en possession d'aucune tortue », a indiqué l'Alliance Voahary Gasy dans un communiqué. Cette plateforme des organisations de protection de l'environnement suivait de près cette affaire avec son projet Alarm. Elle soupçonne l'implication des autorités dans cette affaire.

