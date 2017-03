Sénégal: Lutte / Gouy Gui-Boy Niang ce dimanche à Demba Diop - Vers un sulfureux derby de la banlieue

Gouy Gui- Boy Niang 2 au stade Demba Diop. C'est assurément le premier choc d'envergure de cette saison de lutte. Tous les ingrédients d'un grand combat de lutte semblent réunis pour cette confrontation aux allures de derby de la Banlieue entre Pikine et Guédiawaye. Mais pour Gouy Gui alias le «Roi du Simpi», ce combat sera celle de la réhabilitation et surtout de la relance après une succession de défaites lors du tournoi TNT de la chaine RDV. La tâche s'annonce gigantesque face au grand espoir Pikinois qui continue depuis deux saisons sa marche victorieuse vers le cercle des ténors de l'arène.

Le Stade Demba Diop renoue ce dimanche 5 mars avec les grands moments de lutte à l'occasion de cette grande affiche qui mettra aux prises Gouy Gui de l'école de lutte Mor Fadam à Boy Niang 2 de l'école de lutte Boy Niang. Un choc concocté par Pape Abdou Fall qui devra faire courir les puristes tant il est alléchant à tout point de vue.

Il ne peut y autre autrement quand il s'agit d'un derby de la banlieue et tout ce qu'il y a en terme de rivalité au cours de ses dernières saisons surtout entre lutteurs de Pikine et Guédiawaye.

Gouy Gui alias le «Baobab» de Thiénaba voudra cette fois ramener le sourire à Guédiawaye après ses décevantes sorties devant Tapha Tine et surtout le Pikinois Ama Baldé. Surnommé le «roi du Simpi », en raison de cette technique d'enfourchement qui consiste à arracher du sol ses adversaires avant de les déposer à terre, Gouy Gui, a été pendant longtemps l'épouvantail des lutteurs de la génération montante. Bazooka, Ama Baldé, Ness entre autres n'avaient pas manqué de tester ses capacités.

Mais le fantasque poulain de Mor Fadam peine depuis la saison écoulée à s'affirmer. Lors de la saison écoulée, Gouy Gui a essuyé des défaites à trois reprises dont une perdue par abandon et sous fond de polémiques suite à une luxation aux doigts contractée par son plus «intime» adversaire Zoss. Même s'il s'était fait fort de se relever en remportant par Ko son combat revanche face au même Zoss. Cette fois, il aura le défi de se réhabiliter et d'effacer cette cinglante défaite subie il y a quelques saisons par son équipier Sacadior.

Après avoir surclassé le tonitruant Baye Mandione et Garga Mbossé, Boy Niang avait fini de mettre le monde d'accord sur son talent à l'état brut. Mais, qu'il était sur une bonne lancée. Un nouveau succès ce dimanche peut, sans conteste, lui ouvrir grandement les portes qui mènent aux ténors. Cette fois, ce ne sera pas trop demandé au jeune Pikinois d'user de stratégie, de rapidité et surtout d'endurance pour contrer le poulain de Mor Fadam qui, sans conteste, a tous les atouts d'un lutteur physique et imprévisible et qui excelle dans le combat d'usure. Sans compter son sens développé de l'intimidation et ses «diat» (incantations) qui déroutent les adversaires et qui ont jeté la frousse et confondu bon nombre de lutteurs.