Cameroun: Bepanda sous haute surveillance - Le meeting du SDF étouffé.

A l'origine de cet « isolement sécuritaire » du quartier Bapanda, cette déclaration du député Jean Michel Nintcheu, président provincial du Social Democratic Front (SDF) littoral adressée au sous prefet de Douala 5eme. A l'initiative du Comité Exécutif National (NEC), ce meeting prévu au lieu dit Bepanda le pauvre avait pour objectif d'entretenir les populations sur « le fédéralisme et l'unité nationale du Cameroun » En réponse au SDF, le sous préfet de Douala 5eme a opposé une fin de non recevoir à la tenue de ce meeting au motif de menace de « trouble à l'ordre public »

Les bars, les carrefours et les lieux publics sont sous haute surveillance. L'accès par l'axe lourd Bepanda est bloqué par un camion anti-émeute de la police et plusieurs Camions pick-up de la police et la gendarmerie. Aucune voiture, ni moto ne passe. Impossible de filmer cet arsenal de répression ; les forces de l'ordre veillent, armées de matraques.

Les populations du quartier populaire de Bepanda Douala ont été réveillées ce matin par le bruit des bottes des hommes en tenue. Des l'aurore, le quartier a été investi par les forces de sécurité. Aucun attroupement de personnes n'est autorisé, les entrées et les sorties de personnes filtrées. Aux premières lueurs du jour, le quartier s'est transformé en une base militaire. Des policiers et des gendarmes des unités de répression ont pris position.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.