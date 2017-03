Congo-Brazzaville: Santé maternelle et infanto-juvénile - Expérimentation de la charte de l'accouchement dans les maternités de Talangaï et Makélékélé

Cinq ans après les explosions d'un dépôt de munitions et d'armes de l'armée congolaise, qui… Plus »

L'an dernier 1478 soit 15% de jeunes filles de moins de 18 ans, au bassin trop étroit, ont accouché dans les maternités de Talangaï et Makélékélé où sera expérimentée la mise en œuvre de ladite charte. Selon les statistiques, ces deux maternités réalisent en moyenne dix à quinze accouchements par jours. A Makélékélé on compte 17% de filles de moins de 18 ans enceintes, affirme la responsable de cette circonscription sanitaire.

La rédaction de cette charte a été motivée par les résultats d'une enquête qualitative réalisée dans neuf maternités à Brazzaville, Pointe-Noire et à Bétou, une localité en situation humanitaire. L'enquête signale que 50% des accouchements du pays sont enregistrés dans ces villes. Elle notifie également qu'il y a 436 décès maternels pour 100.000 naissances et 21 décès néonataux pour 1.000 naissances et environ 200 cas de fistule obstétricale sont attendus chaque année.

On peut lire pêle-mêle dans ce document : le droit d'avoir accès à l'eau ou aux sanitaires. D'autres droits sont spécifiques. Une maman a droit de rester avec son bébé. Une femme-sage a droit de travailler dans de bonnes conditions et avec des équipements nécessaires pour exercer sa profession.

Le ministère de la Santé et de la population en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'alimentation et la population (Fnuap) a lancé, le 03 mars à Brazzaville, la charte de l'accouchement.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.