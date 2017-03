Algérie: Signature prochaine d'accords pour promouvoir les agences immobilières

L'international algérien de Leicester City Ryad Mahrez est le 32e homme le plus puissant du monde arabe en 2016,… Plus »

La coordination régionale de la FNAI, qui concerne les wilayas de Bechar, Naâma, El Baydah, Tindouf et Adrar , vise le renforcement et l'organisation des agences dans ces régions du sud-ouest du pays, dans le respect de la législation du marché de l'immobilier, a-t-on signalé.

"La FNAI, activant sous l'égide de l'union générale des commerçants et Artisans Algériens (UGCAA) espère à travers ces contributions mettre un terme à l'anarchie dans le marché de l'immobilier en Algérie, et assainir la situation des bureaux d'affaires qui n'ont pas d'agréments pour gérer les transactions immobilières", selon se responsable .

La FNAI, qui a recensé plus de 3.000 agences immobilières à travers le pays, compte par l'installation de la coordination régionale du sud-ouest qui regroupe 24 agences, prendre une part active dans la lutte contre la spéculation et les spéculateurs en matière d'immobilières, et apporter une contribution concrète à la stabilité et au respect des lois en matière de transactions immobilière, a souligné M. Hassani.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.